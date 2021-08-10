Попадая в общественный транспорт, люди как будто становятся более агрессивными
О стычках между пассажирами издание Politeka.net писало неоднократно и вот произошел новый инцидент.
Без приключений не обошлось в маршрутке №220.
Видео драки очевидцы разместили в телеграм-канале "Одесса-Инфо"(чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Кто стал инициатором конфликта непонятно. Видео начинается с момента, когда двое мужчин лупят третьего, при этом один мужчина удерживает свою жертву, а второй наносит ему жесткие удары по голове.
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Драку возмущенно комментируют другие пассажиры, призывая хулиганов успокоиться.
Точно о причине конфликта не известно, но в паблике отмечают, что разборки случились за место для сидения.
«Видимо бой был за сидячие места»,- говорится в сообщении.
В комментариях люди принялись обсуждать драку.
«А все спокойно наблюдают? Полицию вызвали или только видео снимали???»,
«Жесть»,
«В мире животных»,
«Им просто делать нечего дикари с леса сбежали, лучше пожилым людям место уступили, а не в морду били», -пишут в сети.
Напомним, что пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки из Одессы
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