Попадая в общественный транспорт, люди как будто становятся более агрессивными

О стычках между пассажирами издание Politeka.net писало неоднократно и вот произошел новый инцидент.

Без приключений не обошлось в маршрутке №220.

Видео драки очевидцы разместили в телеграм-канале "Одесса-Инфо"(чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Кто стал инициатором конфликта непонятно. Видео начинается с момента, когда двое мужчин лупят третьего, при этом один мужчина удерживает свою жертву, а второй наносит ему жесткие удары по голове.

Драку возмущенно комментируют другие пассажиры, призывая хулиганов успокоиться.

Точно о причине конфликта не известно, но в паблике отмечают, что разборки случились за место для сидения.

«Видимо бой был за сидячие места»,- говорится в сообщении.

В комментариях люди принялись обсуждать драку.

«А все спокойно наблюдают? Полицию вызвали или только видео снимали???»,

«Жесть»,

«В мире животных»,

«Им просто делать нечего дикари с леса сбежали, лучше пожилым людям место уступили, а не в морду били», -пишут в сети.

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