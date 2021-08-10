На одеському пляжі 8-річна дівчинка постраждала під час відпочинку на воді

Подія трапилася ввечері 9 серпня на Лузанівці, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили в Департаменті муніципальної безпеки, рятувальник почув крики і побачив жінку, яка витягувала дитину без свідомості з води.

Рятувальник негайно кинувся на допомогу і почав реанімаційні дії. До нього підключилися ще двоє рятувальників служби. До приїзду швидкої втрьох їм вдалося зробити так, щоб дитина задихала.

Через кілька хвилин прибули лікарі, які надали першу медичну допомогу і забрали дитину в лікарню.

Як з'ясувалося, за дівчинкою недогледіла бабуся і та ледь не захлинулася.

Користувачі в соцмережах зраділи, що дитину вдалося врятувати.

"У малятка другий день народження. Яке щастя що врятували!)",

"Слава богу, що все закінчилося добре",

"Потрібно дивитися за дитиною, а не літати в хмарах , або в телефоні встромляти .добре що з дитиною все добре, встигли",

"Отримати асфіксію від того, що випадково захлинувся можна за секунду. Чого відразу гнати на батьків, не зрозумію",

"Хлопці!!! Ви найкращі!!! Спасибі вам!!! Ви зробили величезну справу!!!!!",- пишуть в мережі.

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