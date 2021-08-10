На одеському пляжі 8-річна дівчинка постраждала під час відпочинку на воді
Подія трапилася ввечері 9 серпня на Лузанівці, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як
Рятувальник негайно кинувся на допомогу і почав реанімаційні дії. До нього підключилися ще двоє рятувальників служби. До приїзду швидкої втрьох їм вдалося зробити так, щоб дитина задихала.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Нацбанк вводить нові 5 гривень, як вони виглядають і в чому їх особливість: "З 10 серпня..."
Екс-"коханка" Меладзе з ВІА Гри зважилася зробити важливе зізнання: "Щаслива з тобою..."
Ульянова з "Холостяка" в стрінгах не стала приховувати пружну красу: провокаційне фото
Дружина "Холостяка" Добриніна розповіла про проблеми з новонародженим сином: "У нього починає все боліти"
Через кілька хвилин прибули лікарі, які надали першу медичну допомогу і забрали дитину в лікарню.
Як з'ясувалося, за дівчинкою недогледіла бабуся і та ледь не захлинулася.
Користувачі в соцмережах зраділи, що дитину вдалося врятувати.
"У малятка другий день народження. Яке щастя що врятували!)",
"Слава богу, що все закінчилося добре",
"Потрібно дивитися за дитиною, а не літати в хмарах , або в телефоні встромляти .добре що з дитиною все добре, встигли",
"Отримати асфіксію від того, що випадково захлинувся можна за секунду. Чого відразу гнати на батьків, не зрозумію",
"Хлопці!!! Ви найкращі!!! Спасибі вам!!! Ви зробили величезну справу!!!!!",- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що на пляжі в Одесі трапилася трагедія з відпочиваючим: "помітили біля пірсу"
Як повідомляла Politeka, загадкова трагедія під Одесою, поруч знаходиться Нічний клуб: кадри
Також Politeka повідомляла, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі в Одесі, відео: відпочиваючим було байдуже