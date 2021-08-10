В Одесі в житловому багатоповерховому будинку сталася надзвичайна подія з ліфтом

На вулиці Висоцького 5/1 впала ліфтова кабіна з п'ятого поверху, але змогла зупинитися. У ній знаходилися дві людини-чоловік і жінка. Спочатку про це повідомили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net

У ЖКГ Одеса прокоментували ситуацію, повідомивши, що сталася аварійна зупинка в результаті стрибка напруги.

Прибулі на місце рятувальники звільнили застряглих в кабінці людей і передали їх лікарям. В результаті події постраждалих немає.

Тим не менш, одеська поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного користування промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

У поліції припускають, що при різкому спуску з п'ятого на перший поверх в ліфтовій шахті раптово спрацювало екстрене гальмування і кабінка ліфта застрягла між четвертим і третім поверхом.

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