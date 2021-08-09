Під Одесою за дивних обставин знайдено тіло людини

Чоловіка без будь-яких ознак життя виявили ввечері 8 серпня. Його труп знаходився салоні автомобіля на водійському сидінні в селі Алестово в районі Хаджибейського лиману. Про це пише Українська служба інформації з посиланням на джерела в поліції.

У виданні зазначають, що напередодні до поліції надійшло повідомлення про підозрілий білий автомобіль ВАЗ-2107 біля водойми.

Подробиць події від правоохоронних органів немає. У справі ведеться слідство.

Раніше ми писали, що громадянин РФ до смерті налякав перехожих, коли влаштував стрілянину з пістолета на Одеській вулиці.

Подія трапилася на Ленселищі.

Місцеві жителі почули стрілянину недалеко від церкви і викликали поліцію. Патрульні приїхали і затримали стрілка. Чоловік зізнався у скоєному. Пістолет лежав у його автомобілі "Інфініті".

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