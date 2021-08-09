Під Одесою за дивних обставин знайдено тіло людини
Чоловіка без будь-яких ознак життя виявили ввечері 8 серпня. Його труп знаходився салоні автомобіля на водійському сидінні в селі Алестово в районі Хаджибейського лиману. Про це
У виданні зазначають, що напередодні до поліції надійшло повідомлення про підозрілий білий автомобіль ВАЗ-2107 біля водойми.
Подробиць події від правоохоронних органів немає. У справі ведеться слідство.
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Раніше ми писали, що громадянин РФ до смерті налякав перехожих, коли влаштував стрілянину з пістолета на Одеській вулиці.
Подія трапилася на Ленселищі.
Місцеві жителі почули стрілянину недалеко від церкви і викликали поліцію. Патрульні приїхали і затримали стрілка. Чоловік зізнався у скоєному. Пістолет лежав у його автомобілі "Інфініті".
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