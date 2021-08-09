Громадянин РФ до смерті налякав перехожих, коли влаштував стрілянину з пістолета на Одеській вулиці
Подія трапилася біля церкви на Ленпоселке. Про це
Перехожих налякала серія пострілів, які пролунали посеред вулиці. Люди викликали поліцію.
Патрульні, які прибули на місце події, побачили чоловіка біля автомобіля Інфініті.
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Чоловік зізнався, що дістав пістолет і вистрілив у повітря 8 разів.
Копи знайшли у нього в машині пістолет Макарова.
Також з'ясувалося, що стрільцем виявився 32-річний росіянин.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, в Одесі водій таксі почав погрожувати пістолетом посеред дороги.
Інцидент трапився на 10-й станції Великого Фонтану.
"Таксист Уклону щось не поділив з водилою, дістав пістолет і почав погрожувати", - наголошується в публікації.
Нагадаємо, що в Одесі підстрелили поліцейського, медики роблять все можливе: що відомо
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