Громадянин РФ до смерті налякав перехожих, коли влаштував стрілянину з пістолета на Одеській вулиці

Подія трапилася біля церкви на Ленпоселке. Про це повідомляє Українська служба інформації, в понеділок, 9 серпня.

Перехожих налякала серія пострілів, які пролунали посеред вулиці. Люди викликали поліцію.

Патрульні, які прибули на місце події, побачили чоловіка біля автомобіля Інфініті.

Чоловік зізнався, що дістав пістолет і вистрілив у повітря 8 разів.

Копи знайшли у нього в машині пістолет Макарова.

Також з'ясувалося, що стрільцем виявився 32-річний росіянин.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, в Одесі водій таксі почав погрожувати пістолетом посеред дороги.

Інцидент трапився на 10-й станції Великого Фонтану.

"Таксист Уклону щось не поділив з водилою, дістав пістолет і почав погрожувати", - наголошується в публікації.

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