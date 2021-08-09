Рятувальники показали, як Регіон потерпає від наслідків негоди

Стихія прокотилася Одесою області на вихідних, привівши до непоправних наслідків

Як передає Politeka.net, села Роздільнянської та Білгород-Дністровської ОТГ затопило внаслідок проливних дощів. Кадри стихійного лиха оприлюднили в прес-службі ДСНС Одеської області.

За даними рятувальників, з прибудинкових територій було викачано сотні кубометрів води.

Але найбільше затопило село Благодатне-там значні обсяги води не можуть зійти самопливом і відкачати її немає можливості. Для спуску води рятувальники риють дренажні траншеї.

А тим часом синоптики повідомили, що всю новий тиждень Одеса буде під впливом антициклону, який встановить жарку погоду вдень, а також захистить від опадів.

У понеділок, 9 серпня синоптики обіцяю одеситам жарку погоду з поривчастим вітром 7-12 метрів в секунду. Температура вночі + 16 +18 °С, вдень повітря прогріється до + 30. Температура морської води + 23 + 24 градусів.

Нагадаємо, що циклон з новою силою взявся за Одещину, оголошено штормове попередження: шквали з грозами і градом

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