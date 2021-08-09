Спасатели показали, как регион страдает от последствий непогоды

Стихия прокатилась по Одессой области на выходных, приведя к непоправимым последствиям

Как передает Politeka.net, села Раздельнянской и Белгород-Днестровской ОТГ затопило в результате проливных дождей. Кадры стихийного бедствия обнародовали в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

По данным спасателей, с придомовых территорий было выкачено сотни кубометров воды.

Но больше всего затопило село Благодатное – там значительные объемы воды не могут сойти самотеком и откачать ее нет возможности. Для спуска воды спасатели роют дренажные траншеи.

А тем временем синоптики сообщили, что всю новую неделю Одесса будет под влиянием антициклона, который установит жаркую погоду днем, а также защитит от осадков.

В понедельник, 9 августа синоптики обещаю одесситам жаркую погоду с порывистым ветром 7-12 метров в секунду. Температура ночью +16+18 °С, днем воздух прогреется до +30. Температура морской воды +23+24 градусов.

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