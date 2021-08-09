Стало відомо, як пройшов виступ скандального репера Басти в Одесі після погроз активістів
8 серпня, в одеському клубі "Ібіца" відбувся концерт російського репера Баста.
Як повідомляють місцеві телеграм-канали, біля входу в нічний клуб стовпилася величезна черга, в якій люди не дотримувалися дистанції, а також майже всі були без масок.
Перед концертом, одеський громадський діяч Дем'ян Ганул заявив, що активісти заявляться на концерт і запитають репера про Крим.
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«До Одеси приїхало багато патріотично налаштованих людей, які заздалегідь придбали квитки на концерт Басти.
"Василь втік зі столичного ресторану, почувши питання про Крим, побачимо що він буде робити в клубі Ibiza. Вакуленко повинен відповісти на ключові питання, і він на них відповість", - написав Ганул на своїй сторінці в Фейсбук.
Як повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», концерт Басти пройшов спокійно.
"Активістів не було, ніхто питання не ставив», - наголошується в публікації.
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