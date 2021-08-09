Стало відомо, як пройшов виступ скандального репера Басти в Одесі після погроз активістів

8 серпня, в одеському клубі "Ібіца" відбувся концерт російського репера Баста.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, біля входу в нічний клуб стовпилася величезна черга, в якій люди не дотримувалися дистанції, а також майже всі були без масок.

Перед концертом, одеський громадський діяч Дем'ян Ганул заявив, що активісти заявляться на концерт і запитають репера про Крим.

«До Одеси приїхало багато патріотично налаштованих людей, які заздалегідь придбали квитки на концерт Басти.

"Василь втік зі столичного ресторану, почувши питання про Крим, побачимо що він буде робити в клубі Ibiza. Вакуленко повинен відповісти на ключові питання, і він на них відповість", - написав Ганул на своїй сторінці в Фейсбук.

Як повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», концерт Басти пройшов спокійно.

"Активістів не було, ніхто питання не ставив», - наголошується в публікації.

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