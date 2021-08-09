Стало известно, как прошло выступление скандального рэпера Басты в Одессе после угроз активистов

8 августа, в одесском клубе "Ибица" состоялся концерт российского рэпера Баста.

Как сообщают местные телеграм-каналы, у входа в ночной клуб столпилась огромная очередь, в которой люди не придерживались дистанции, а также почти все были без масок.

Перед концертом, одесский общественник Демьян Ганул заявил, что активисты заявятся на концерт и спросят рэпера про Крым.

«В Одессу приехало много патриотически настроенных людей, которые заранее приобрели билеты на концерт Басты.

"Василий бежал из столичного ресторана, услышав вопрос о Крыме, увидим что он будет делать в клубе Ibiza. Вакуленко должен ответить на ключевые вопросы, и он на них ответит", - написал Ганул на своей странице в Фейсбук.

Как сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», концерт Басты прошел спокойно.

«Активистов не было, никто вопросы не задавал», - отмечается в публикации.

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