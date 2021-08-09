На одеському пляжі відпочиваючі затіяли бійку на очах у дитини
Інцидент трапився на вихідних на пляжі «Ланжерон». Відповідне відео вдалося зняти очевидців, повідомляє телеграм-каналу "х. Одеса", передає Politeka.net.
"На Ланжероні сьогодні жарко, атеїсти влаштували морський бій з віруючими", - йдеться в коментарі.
На кадрах видно, як компанія, стоячи по пояс у морській воді влаштували розбірки з лайкою. У якийсь момент словесний конфлікт переріс у бійку: одна з жінок накинулася на чоловіка, що стояв поруч, після цього нападницю вдарила інша жінка. Жінки почали тягати один одного за волосся.
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Примітно, що бійка відбувалася на очах у дитини.
Що стало причиною конфлікту - не відомо. Але очевидці кажуть, що розбирання сталося на грунті віри.
У коментарях люди засудили поведінку відпочиваючих на морі.
"Цирк поїхав, клоуни залишилися",
"Чисто дитячий садок",
"Бідна дитина",
"На реюєнка всім плювати",
"Жах бидло", - пишуть в мережі.
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