Бійка трапилася на очах у дитини

На одеському пляжі відпочиваючі затіяли бійку на очах у дитини

Інцидент трапився на вихідних на пляжі «Ланжерон». Відповідне відео вдалося зняти очевидців, повідомляє телеграм-каналу "х. Одеса", передає Politeka.net.

"На Ланжероні сьогодні жарко, атеїсти влаштували морський бій з віруючими", - йдеться в коментарі.

На кадрах видно, як компанія, стоячи по пояс у морській воді влаштували розбірки з лайкою. У якийсь момент словесний конфлікт переріс у бійку: одна з жінок накинулася на чоловіка, що стояв поруч, після цього нападницю вдарила інша жінка. Жінки почали тягати один одного за волосся.

Примітно, що бійка відбувалася на очах у дитини.

Що стало причиною конфлікту - не відомо. Але очевидці кажуть, що розбирання сталося на грунті віри.

У коментарях люди засудили поведінку відпочиваючих на морі.

"Цирк поїхав, клоуни залишилися",

"Чисто дитячий садок",

"Бідна дитина",

"На реюєнка всім плювати",

"Жах бидло", - пишуть в мережі.

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