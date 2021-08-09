В Одеській області активісти влаштували самосуд над водієм, який образив АТОвця
Як стало відомо, водія маршрутного таксі №25 сполученням Чорноморськ - Одеса облили зеленкою. Все через те, що він не дав право ветерану АТО скористатися посвідченням на пільговий проїзд, до того ж маршрутник образив військовослужбовця.
Водій, побачивши документ військового, сказав йому: "як ви за***чи зі своїми посвідченнями! Іди нах * * * ін звідси!".
У той момент все завершилося словесним конфліктом про це повідомляє
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Через кілька днів з зухвалому маршрутчику навідалися активісти, які провели з ним «виховну бесіду». Про це вже розповів Одеський громадський діяч Дем'ян Ганул.
"Він позеленів, і тепер його буде легко впізнати. Це маленький урок для кожного, хто надає послуги - Захисників України слід поважати", - зазначив активіст.
Дем'ян Ганул пообіцяв, що водій більше не працюватиме у сфері обслуговування.
ока одні в ресторанах щодня спускають від 100$ за чек 🧾, інші зі смітника їдять
Діма, [04.08.21 12: 32]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Треба було з першого поверху стрибнути. [04.08.21 12: 36]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Перевірка вдалася ♪ Люди стрибайте з парашутам ♪
Marvin Unicorn, [04.08.21 12:40]
Хто?Marvin Unicorn, [04.08.21 12:42]
[У відповідь на Igor Stasevych]
Ну за правилами повинно бути не менше 200. А як воно насправді, запитай у того хто стрибав😅
Він тут в коменти писав, Юрій Чернов
Igor Stasevych, [04.08.21 12:43]
[У відповідь на Marvin Unicorn]
сенкую)
Na__ Chille, [04.08.21 12:48]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Коментатори у другій частині жодного разу не постанова ️ ️ хохол........., [04.08.21 13:53]
Давайте посадимо і не будемо нудити.
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Кладовище поруч якщо що.
🌛 🌦, [04.08.21 14:02]
[У відповідь на хохол.........]
Не))vlad filin, [04.08.21 14: 17]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Красава
Ірина, [04.08.21 14: 21]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
А шо так можна було?
SASHA, [04.08.21 14:36]
[У відповідь на Хуевая Одеса]
Небезпечно!!! Красунчик, Хулі!)
Kyrylo, [04.08.21 14:39]
Правильно! Героям-коханцям треба запасатися парашутами.
𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, [06.08.21 02:41]
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