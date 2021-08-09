В Одеській області активісти влаштували самосуд над водієм, який образив АТОвця

Як стало відомо, водія маршрутного таксі №25 сполученням Чорноморськ - Одеса облили зеленкою. Все через те, що він не дав право ветерану АТО скористатися посвідченням на пільговий проїзд, до того ж маршрутник образив військовослужбовця.

Водій, побачивши документ військового, сказав йому: "як ви за***чи зі своїми посвідченнями! Іди нах * * * ін звідси!".

У той момент все завершилося словесним конфліктом про це повідомляє ГО ВЕТЕРАНІВ АТО"Рапіра".

Через кілька днів з зухвалому маршрутчику навідалися активісти, які провели з ним «виховну бесіду». Про це вже розповів Одеський громадський діяч Дем'ян Ганул.

"Він позеленів, і тепер його буде легко впізнати. Це маленький урок для кожного, хто надає послуги - Захисників України слід поважати", - зазначив активіст.

Дем'ян Ганул пообіцяв, що водій більше не працюватиме у сфері обслуговування.

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Діма, [04.08.21 12: 32]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Треба було з першого поверху стрибнути. [04.08.21 12: 36]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Перевірка вдалася ♪ Люди стрибайте з парашутам ♪

Marvin Unicorn, [04.08.21 12:40]

Хто?Marvin Unicorn, [04.08.21 12:42]

[У відповідь на Igor Stasevych]

Ну за правилами повинно бути не менше 200. А як воно насправді, запитай у того хто стрибав😅

Він тут в коменти писав, Юрій Чернов

Igor Stasevych, [04.08.21 12:43]

[У відповідь на Marvin Unicorn]

сенкую)

Na__ Chille, [04.08.21 12:48]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Коментатори у другій частині жодного разу не постанова ️ ️ хохол........., [04.08.21 13:53]

Давайте посадимо і не будемо нудити.

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Кладовище поруч якщо що.

🌛 🌦, [04.08.21 14:02]

[У відповідь на хохол.........]

Не))vlad filin, [04.08.21 14: 17]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Красава

Ірина, [04.08.21 14: 21]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

А шо так можна було?

SASHA, [04.08.21 14:36]

[У відповідь на Хуевая Одеса]

Небезпечно!!! Красунчик, Хулі!)

Kyrylo, [04.08.21 14:39]

Правильно! Героям-коханцям треба запасатися парашутами.

𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥, [06.08.21 02:41]

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