Серпень не перестає дивувати українців, одну з трас засипало великим градом, який спершу прийняли за Сніг
Фото і відео стали розміщувати шоковані очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб подивитися, доскролльте сторінку до кінця).
У суботу, 7 серпня на Одеську область обрушився ураган з дощем, грозами і поривчастим вітром, а вздовж траси Одеса-Миколаїв, біля сіл Сливине, весняне і Крива Балка, випав великий град, який дуже нагадав снігові замети.
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При цьому температура повітря істотно знизилася до + 20 градусів.
На кадрах можна побачити, як білим шаром вкрило узбіччя дороги. Водії і пасажири були вкрай вражені, вони точно не очікували такого погодного сюрпризу.
Зараз рух автошляхом дуже ускладнений.
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