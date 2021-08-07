Серпень не перестає дивувати українців, одну з трас засипало великим градом, який спершу прийняли за Сніг

Фото і відео стали розміщувати шоковані очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб подивитися, доскролльте сторінку до кінця).

У суботу, 7 серпня на Одеську область обрушився ураган з дощем, грозами і поривчастим вітром, а вздовж траси Одеса-Миколаїв, біля сіл Сливине, весняне і Крива Балка, випав великий град, який дуже нагадав снігові замети.

При цьому температура повітря істотно знизилася до + 20 градусів.

На кадрах можна побачити, як білим шаром вкрило узбіччя дороги. Водії і пасажири були вкрай вражені, вони точно не очікували такого погодного сюрпризу.

Зараз рух автошляхом дуже ускладнений.

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