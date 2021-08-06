В Одесі та області знову почався "сезон дощів"

Про те яка погода чекає жителів на вихідних, розповіли синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

За їхніми даними, в суботу 7 серпня весь день в Одесі прогнозується хмарна погода.

Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів.

Стовпчик термометра вдень триматиметься від + 28 до + 30 градусів за Цельсієм. Вранці ж він буде на рівні +19 до +21 градусів. За прогнозами, в Одесі вітер буде дути вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду, але під час грози шквал досягне до 15-20 метрів в секунду. Температура морської води становитиме від +23 - +24 градусів тепла.

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність.

Вночі місцями короткочасний дощ, Вдень без істотних опадів. Вночі дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі + 16 +21 градус, вдень+26 + 31.

У неділю, 8 серпня в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі + 14 +19 градусів, вдень повітря прогріється до + 33.

Раніше ми писали, в п'ятницю, 6 серпня, потужною зливою накрило роздільну, а також продовжує заливати трасу Одеса-Київ.

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