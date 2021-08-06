В Одессе и области вновь начался «сезон дождей»
О том какая погода ждет жителей на выходных, рассказали синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
По их данным, в субботу 7 августа весь день в Одессе прогнозируется облачная погода.
Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
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Столбик термометра днем будет держаться от +28 до + 30 градусов по Цельсию. Утром же он будет на уровне +19 до +21 градусов. По прогнозам, в Одессе ветер будет дуть ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, но во время грозы шквал достигнет до 15-20 метров в секунду. Температура морской воды будет составлять от +23 - +24 градусов тепла.
По Одесской области прогнозируется переменная облачность.
Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ночью дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, ночью местами во время грозы шквал 15-20 м/с.
Температура ночью +16+21 градус, днем +26+31.
В воскресенье, 8 августа в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью +14+19 градусов, днем воздух прогреется до +33.
Ранее мы писали, в пятницу, 6 августа, мощным ливнем накрыло Раздельную, а также продолжает заливать трассу Одесса-Киев.
Напомним, что циклон с новой силой взялся за Одесчину, объявлено штормовое предупреждение: Шквалы с грозами и градом
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