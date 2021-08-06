Як і обіцяли синоптики, частина Одеської області опинилася в полоні негоди
У п'ятницю, 6 серпня, потужною зливою накрило роздільну, а також продовжує заливати трасу Одеса-Київ. Про це повідомляють телеграм-канали, передає Politeka.net
Місцеві жителі виклали кадри, як дорога біля залізничної станції виявилася затопленою і перетворилася на озеро. Автомобілям і автобусам доводиться по ній «плисти».
"Привіт з роздільної, де за годину випало більше 30мм опадів", - йдеться в публікації.
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Крім того, автомобілісти показали, як сильним дощем заливає трасу Київ-Одеса.
Раніше ми повідомляли, в п'ятницю, 6 серпня, погоду в Одесі та області продовжить формувати циклон Генрі.
Циклон з Адріатичного моря приніс короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквальний вітер 15-20 метрів в секунду. Такі погодні умови вважаються небезпечними для людини, тому в регіоні оголошено штормове попередження.
Нагадаємо, що циклон з новою силою взявся за Одещину, оголошено штормове попередження: шквали з грозами і градом
Ще Politeka писала, що стихія з градом обрушилася на Одещину, зірвані дахи, повалені дерева і стовпи: кадри негоди
Також Politeka повідомляла, в Одеській області оголошено штормову небезпеку: "Не виходьте на вулицю"