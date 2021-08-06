Как и обещали синоптики

Как и обещали синоптики, часть Одесской области оказалась в плену непогоды

В пятницу, 6 августа, мощным ливнем накрыло Раздельную, а также продолжает заливать трассу Одесса-Киев. Об этом сообщают телеграм-каналы, передает Politeka.net

Местные жители выложили кадры, как дорога возле железнодорожной станции оказалась затопленной и превратилась в озеро. Автомобилям и автобусам приходится по ней «плыть».

«Привет из Раздельной, где за час выпало более 30мм осадков», - говорится в публикации.

Кроме того, автомобилисты показали, как сильным дождем заливает трассу Киев-Одесса.

Ранее мы сообщали, впятницу, 6 августа, погоду в Одессе и области продолжит формировать циклон Генри.

Циклон с Адриатического моря принес кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду. Такие погодные условия считаются опасными для человека, поэтому в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что циклон с новой силой взялся за Одесчину, объявлено штормовое предупреждение: Шквалы с грозами и градом

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