В Одесі почали знищувати легендарні блакитні ялини
Так, 5 серпня біля Одеської ОДА комунальники почали зносити великі блакитні ялини. Вони стверджують, що дерева давно знаходяться в аварійному стані, а значить можуть бути небезпечними для оточуючих.
Наступного дня на місце виїхали екологи, щоб оглянути дерева і дати свою оцінку.
Зокрема, голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський стверджує, що всі дерева абсолютно здорові і знесенню не підлягають.
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Еколог назвав те, що відбувається перед Одеською ОДА – не що інше, як екоцид.
У підсумку Балинський зупинив роботу комунальників і викликав на місце поліцію.
Відповідне відео виклав на своїй сторінці у Фейсбук.
У коментарях одесити назвали спилювання блакитних ялин справжнім свавіллям.
"Тут явно видно, що дерева в хорошому стані!",
"Справжнє беззаконня",
"Зовсім знахабніли",
" Виростити нікому а знищити..... гнати мітлою з цього дерева всіх причетних до роботи", - з гнівом коментують в мережі.
Нагадаємо, що в Одесі варварськи знищили два десятки дерев заради супермаркету: кадри свавілля
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