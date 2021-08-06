В Одесі почали знищувати легендарні блакитні ялини

Так, 5 серпня біля Одеської ОДА комунальники почали зносити великі блакитні ялини. Вони стверджують, що дерева давно знаходяться в аварійному стані, а значить можуть бути небезпечними для оточуючих.

Наступного дня на місце виїхали екологи, щоб оглянути дерева і дати свою оцінку.

Зокрема, голова громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський стверджує, що всі дерева абсолютно здорові і знесенню не підлягають.

Еколог назвав те, що відбувається перед Одеською ОДА – не що інше, як екоцид.

У підсумку Балинський зупинив роботу комунальників і викликав на місце поліцію.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці у Фейсбук.

У коментарях одесити назвали спилювання блакитних ялин справжнім свавіллям.

"Тут явно видно, що дерева в хорошому стані!",

"Справжнє беззаконня",

"Зовсім знахабніли",

" Виростити нікому а знищити..... гнати мітлою з цього дерева всіх причетних до роботи", - з гнівом коментують в мережі.

Нагадаємо, що в Одесі варварськи знищили два десятки дерев заради супермаркету: кадри свавілля

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