В Одесі перевірили рівень забруднення повітря і повідомили, в яких районах ситуація найгірша

Про це повідомили в Департаменті екології Одеської міськради, передає Politeka.net

Так, пересувна муніципальна лабораторія КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міськради, шляхом відбору проб зафіксувала перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

Об'їзна дорога (Два стовпи): забруднююча речовина вуглеводні (сумарні) – в 1,2 рази ;

забруднююча речовина вуглеводні (сумарні) – ; Автовокзал: забруднююча речовина оксид вуглецю – в 1,2 рази.

Відзначається, що забір проб проводився з 26 по 30 Липня.

Основними причинами забруднення повітря в Одесі аналізатор називає викиди транспортних засобів, особливо великовантажних.

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Відпочиваючі пройшлися найпопулярнішими пляжами міста-Аркадії, Ланжерону і Чкаловського і показали, що там діється.

На муніципальному пляжі в Аркадії скрізь розкидане сміття, пластикові труби плавають прямо в море.

На Чкаловському пляжі ситуація не краща.

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