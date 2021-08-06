В Одесі перевірили рівень забруднення повітря і повідомили, в яких районах ситуація найгірша

Про це повідомили в Департаменті екології Одеської міськради, передає Politeka.net

брудний повітря

Так, пересувна муніципальна лабораторія КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міськради, шляхом відбору проб зафіксувала перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:

  • Об'їзна дорога (Два стовпи): забруднююча речовина вуглеводні (сумарні) – в 1,2 рази;
  • Автовокзал: забруднююча речовина оксид вуглецю – в 1,2 рази.

Відзначається, що забір проб проводився з 26 по 30 Липня.

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Основними причинами забруднення повітря в Одесі аналізатор називає викиди транспортних засобів, особливо великовантажних.

Раніше ми повідомляли, після повені в Одесі порядок на міських пляжах так і не навели.

Відпочиваючі пройшлися найпопулярнішими пляжами міста-Аркадії, Ланжерону і Чкаловського і показали, що там діється.

На муніципальному пляжі в Аркадії скрізь розкидане сміття, пластикові труби плавають прямо в море.

На Чкаловському пляжі ситуація не краща.

Нагадаємо, що рекордна злива накрила Одесу: вулиці пішли під воду, людей збивали потоки води

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