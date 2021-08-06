В Одесі перевірили рівень забруднення повітря і повідомили, в яких районах ситуація найгірша
Про це повідомили в Департаменті екології Одеської міськради, передає Politeka.net
Так, пересувна муніципальна лабораторія КП "Муніципальний центр екологічної безпеки" Одеської міськради, шляхом відбору проб зафіксувала перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі:
- Об'їзна дорога (Два стовпи): забруднююча речовина вуглеводні (сумарні) – в 1,2 рази;
- Автовокзал: забруднююча речовина оксид вуглецю – в 1,2 рази.
Відзначається, що забір проб проводився з 26 по 30 Липня.
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Основними причинами забруднення повітря в Одесі аналізатор називає викиди транспортних засобів, особливо великовантажних.
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