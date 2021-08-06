В Одессе проверили уровень загрязнения воздуха и сообщили, в каких районах ситуация хуже всего
Об этом сообщили в департаменте экологии одесского горсовета, передает Politeka.net
Так, передвижная муниципальная лаборатория КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского горсовета, путем отбора проб зафиксировала превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:
- Объездная дорога (Два Столба): загрязняющее вещество углеводороды (суммарные) – в 1,2 раза;
- Автовокзал: загрязняющее вещество оксид углерода – в 1,2 раза.
Отмечается, что забор проб проводился с 26 по 30 июля.
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