В Одессе проверили уровень загрязнения воздуха и сообщили, в каких районах ситуация хуже всего

Об этом сообщили в департаменте экологии одесского горсовета, передает Politeka.net

Так, передвижная муниципальная лаборатория КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского горсовета, путем отбора проб зафиксировала превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

Объездная дорога (Два Столба): загрязняющее вещество углеводороды (суммарные) – в 1,2 раза ;

загрязняющее вещество углеводороды (суммарные) – ; Автовокзал: загрязняющее вещество оксид углерода – в 1,2 раза.

Отмечается, что забор проб проводился с 26 по 30 июля.

Основными причинами загрязнения воздуха в Одессе анализатор называет выбросы транспортных средств, особенно большегрузных.

Ранее мы сообщали, после наводнения в Одессе порядок на городских пляжах так и не навели.

Отдыхающие прошлись по самым популяным пляжам города – Аркадии, Ланжерону и Чкаловскому и показали, что там творится.

На муниципальном пляже в Аркадии везде разбросан мусор, пластиковые трубы плавают прямо в море.

На Чкаловском пляже ситуация не лучше.

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