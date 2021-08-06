У мережі з'явилося відео, на якому відображено, як жителі селища Котовського риються в сміттєвих баках

Сумну картину показали в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Кадри зроблені біля супермакета "Сільпо", який розташований на вулиці Героїв Оборони. Торгова точка зняла з продажу прострочені продукти і утилізувала їх.

На відео показано, як нормально одягнені жінки риються в сміттєвих контейнерах в пошуках тієї самої проскорочки.

Коментатори в соціальних мережах відзначили, що таке відбувається не в перший раз. З року в рік біля смітника неподалік від магазину збираються люди і згрібають прострочені продукти. Одні пошкодували жінку, інші порахували, що це не стільки від голоду, скільки схопити щось «на шару».

"Норм одягнена, мені здається це не стільки від голоду, скільки від совкового менталітету, хапнути щось задарма, так би мовити на кулі»,

"Жах млинець, шкода людей, які багато чого не можуть собі купити»,

"А кажуть краще стало, нічого не стало»,

"У Європі прострочення продають, кажу за Чехію, тут є цілий Маркет прострочення»,

"Так, це сумно. але атб і Таврія ще жадібніше, вони контейнера закрили металевими ящиками, щоб ніхто не зміг поживитися», - пишуть в мережі.

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