Посеред елітного пляжу в Одесі помічене дитинча леопарда
Маленьких хижак був прив'язаний до шезлонгу, поки його господар насолоджувався відпочинком. Про це повідомляє Telegram-канал, передає Politeka.net (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).
"Стан і поведінку малюка видно на відео.. зате господар чилиться собі", - йдеться в публікації.
Якщо доглянути уважно, то можна зрозуміти, що стан леопарда нездоровий. Також видно, що малюк дуже сильно наляканий. Тварина намагається вирватися, однак у нього не виходить.
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Хто є власником леопарда - залишається загадкою, як і невідома його подальша доля.
Раніше ми писали, у нічний клуб Одеси один з відвідувачів приніс живого левеняти. У тварини був втомлений і змучений вигляд.
Левеня був сильно наляканий і відчував дискомфорт, в той час як його використовували для фото представники місцевої молоді.
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