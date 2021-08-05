Посеред елітного пляжу в Одесі помічене дитинча леопарда

Маленьких хижак був прив'язаний до шезлонгу, поки його господар насолоджувався відпочинком. Про це повідомляє Telegram-канал, передає Politeka.net (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Стан і поведінку малюка видно на відео.. зате господар чилиться собі", - йдеться в публікації.

Якщо доглянути уважно, то можна зрозуміти, що стан леопарда нездоровий. Також видно, що малюк дуже сильно наляканий. Тварина намагається вирватися, однак у нього не виходить.

Хто є власником леопарда - залишається загадкою, як і невідома його подальша доля.

Раніше ми писали, у нічний клуб Одеси один з відвідувачів приніс живого левеняти. У тварини був втомлений і змучений вигляд.

Левеня був сильно наляканий і відчував дискомфорт, в той час як його використовували для фото представники місцевої молоді.

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