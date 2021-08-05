Після повені в Одесі порядок на міських пляжах так і не навели
Відпочиваючі пройшлися найпопулярнішими пляжами міста-Аркадії, Ланжерону і Чкаловського і показали, що там діється.
Відео вони виклали в мережі на початку серпня, передавати Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як видно на кадрах, після потужної зливи, яка два тижні тому затопила Одесу, порядок так і не навели.
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На муніципальному пляжі в Аркадії скрізь розкидане сміття, пластикові труби плавають прямо в море.
На Чкаловському пляжі ситуація не краща.
"Невже це не можна було прибрати?! Просто як лежало, так і продовжує лежати ... ось ще й скло бите, а тут сміття вирішили просто закопати в пісок ... мені здається, тут ніхто не прибирав після злив", - обурюються туристи на відео.
Користувачі в соцмережах активно коментують побачене.
"Жах!😱Ці пляжні "рифи" сміття сфотографувати і у відповідні органи відправити і в соцмережах поширити-може, тоді влада увагу звернуть🙄і, звичайно, людям частіше згадувати, що вони не свині»,
«Це ж треба так загадити пляжі, по-іншому не скажеш. Прикро, що люди смітять, а влада міста нічого не робить для свого ж міста і узбережжя»,
"Ну хіба може, море переварити, це сміття, звичайно ні", - пишуть в мережі.
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