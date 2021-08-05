В Одесі молодий чоловік не на жарт стривожив місцевих жителів, стрибнувши з 24-х поверхової висотки
Інцидент стався в одному з житлових комплексів на вулиці Басейній. Після падіння хлопця відразу розкрився парашут, проте деякі перехожі кричали від переляку.
Відео показали місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, двоє хлопців-парашутист і його помічник - забралися на балкон висотки, незважаючи на спроби охоронця перешкодити їм. У підсумку, хлопець стрибнув з парашутом типу "крило" - саме його найчастіше вибирають для важких стрибків.
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На щастя, стрибок завершився успішно: хлопець просто приземлився і пішов. А ось в мережі досі обговорюють такий екстрим по-одеськи. Деякі кажуть, що молода людина-справжній чоловік. Інші ж засуджують його за такий невиправданий ризик.
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