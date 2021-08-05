В Одессе молодой человек не на шутку встревожил местных жителей, прыгнув с 24-х этажной высотки

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов на улице Бассейной. После падения парня сразу раскрылся парашют, однако некоторые прохожие кричали от испуга.

Экстремальное видео показали местные телеграм- каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, двое парней - парашютист и его помощник - забрались на балкон высотки, невзирая на попытки охранника помешать им. В итоге, парень прыгнул с парашютом типа "крыло" - именно его чаще всего выбирают для тяжелых прыжков.

К счастью, прыжок завершился успешно: парень просто приземлился и ушел. А вот в сети до сих пор обсуждают такой экстрим по-одесски. Некоторые говорят, что молодой человек - настоящий мужчина. Другие же осуждают его за столь неоправданный риск.

"Нервы у него стальные. Мне бы хоть10% этой уверенности",

"Да, не знаю что и сказать, ну наверное они рассчитывали свои силы",

"Только внизу в нашем дворе гуляли дети, ходят люди .. Там детская площадка.. И если бы у этих « экстремалов» расчёт был немного ошибочным, «последствия» и травма для наших детей были бы непоправимы… Мозги на асфальте -не самый лучшие воспоминания детства …", - пишут в сети.

Напомним, что на пляже в Одессе случилась трагедия с подростком: "Катался на аттракционе"

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