Ради "хайпа" подростки готовы на поступки, которые порой бывают очень опасными и могут привести к трагическим последствиям

Так, в Одессе подросток ради популярности в молодежной соцсети TikTok вылез на крышу 25-ти этажного здания. Он без страховки свесился над землей и принялся подтягиваться.

Свои экстремальные развлечения парень снимал на камеру, чтобы потом выложить в сеть и удивить зрителей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Когда мозгов не много, а тик ток развивать надо 🤯 25 этаж.. 📍Альтаир. ЧТо за диагноз?», - отмечается в публикации телеграм-канала.

В комментариях кинулись обсуждать увиденное. Один из пользователей сети узнал парня и рассказал, что он руфер и давно таким занимается.

«Главное, чтоб в конце по привычке не спрыгнул с перекладины»,

«Слабоумие и отвага?»,

«Так это руфер, он давно этим занимается», - пишут в сети.

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