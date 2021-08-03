Ради "хайпа" подростки готовы на поступки, которые порой бывают очень опасными и могут привести к трагическим последствиям
Так, в Одессе подросток ради популярности в молодежной соцсети TikTok вылез на крышу 25-ти этажного здания. Он без страховки свесился над землей и принялся подтягиваться.
Свои экстремальные развлечения парень снимал на камеру, чтобы потом выложить в сеть и удивить зрителей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
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«Когда мозгов не много, а тик ток развивать надо 🤯 25 этаж.. 📍Альтаир. ЧТо за диагноз?», - отмечается в публикации телеграм-канала.
В комментариях кинулись обсуждать увиденное. Один из пользователей сети узнал парня и рассказал, что он руфер и давно таким занимается.
«Главное, чтоб в конце по привычке не спрыгнул с перекладины»,
«Слабоумие и отвага?»,
«Так это руфер, он давно этим занимается», - пишут в сети.
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