В Одесі буйний чоловік побив людину на вулиці, потерпілий втратив свідомість
Подія трапилася ввечері на вулиці Героїв Крут. Про це повідомив телеграм-канал
За словами очевидців, чоловік в неадекватному стані накинувся на хлопця з кулаками. Коли потерпілий впав і вдарився головою об бардюр, він втратив свідомість.
Після цього буян почав добивати його ногами.
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Свідки того, що сталося викликали швидку допомогу, а заодно і поліцію.
Потерпілого без свідомості госпіталізували в лікарню, а неадеквата поліція забрала в райвідділ.
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