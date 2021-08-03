В Одесі буйний чоловік побив людину на вулиці, потерпілий втратив свідомість

Подія трапилася ввечері на вулиці Героїв Крут. Про це повідомив телеграм-канал "Одеса-Інфо" , передає Politeka.net

За словами очевидців, чоловік в неадекватному стані накинувся на хлопця з кулаками. Коли потерпілий впав і вдарився головою об бардюр, він втратив свідомість.

Після цього буян почав добивати його ногами.

Свідки того, що сталося викликали швидку допомогу, а заодно і поліцію.

Потерпілого без свідомості госпіталізували в лікарню, а неадеквата поліція забрала в райвідділ.

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