В Одессе буйный мужчина избил человека на улице, пострадавший потерял сознание

Происшествие случилось вечером на улице Героев Крут. Об этом сообщил телеграм-канал "Одесса-Инфо" , передает Politeka.net

По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии набросился на парня с кулаками. Когда потерпевший упал и ударился головой об бардюр, он потерял сознание.

После этого буян принялся добивать его ногами.

Свидетели случившегося вызвали скорую помощь, а заодно и полицию.

Пострадавшего без сознания госпитализировали в больницу, а неадеквата полиция забрала в райотдел.

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Конфликтная ситуация произошла на улице Академика Сахарова. Пострадавшего забрали по скорой в больницу.

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