В Одессе буйный мужчина избил человека на улице, пострадавший потерял сознание
Происшествие случилось вечером на улице Героев Крут. Об этом сообщил телеграм-канал
По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии набросился на парня с кулаками. Когда потерпевший упал и ударился головой об бардюр, он потерял сознание.
После этого буян принялся добивать его ногами.
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Свидетели случившегося вызвали скорую помощь, а заодно и полицию.
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