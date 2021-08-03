Заради "хайпа" Підлітки готові на вчинки, які часом бувають дуже небезпечними і можуть привести до трагічних наслідків
Так, в Одесі підліток заради популярності в молодіжній соцмережі TikTok виліз на дах 25-ти поверхової будівлі. Він без страховки звісився над землею і почав підтягуватися.
Свої екстремальні розваги хлопець знімав на камеру, щоб потім викласти в мережу і здивувати глядачів. Про це повідомили в телеграм-каналі «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
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"Коли мізків не багато, а Тік Ток розвивати треба 🤯 25 поверх.. 📍Альтаїр. Що за діагноз?» ,- наголошується в публікації телеграм-каналу.
В коментарях кинулися обговорювати побачене. Один з користувачів мережі дізнався хлопця і розповів, що він руфер і давно таким займається.
"Головне, щоб в кінці за звичкою не зістрибнув з поперечини»,
"Недоумство і відвага?»,
"Так це руфер, він давно цим займається", - пишуть в мережі.
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