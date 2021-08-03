Заради "хайпа" Підлітки готові на вчинки, які часом бувають дуже небезпечними і можуть привести до трагічних наслідків

Так, в Одесі підліток заради популярності в молодіжній соцмережі TikTok виліз на дах 25-ти поверхової будівлі. Він без страховки звісився над землею і почав підтягуватися.

Свої екстремальні розваги хлопець знімав на камеру, щоб потім викласти в мережу і здивувати глядачів. Про це повідомили в телеграм-каналі «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Коли мізків не багато, а Тік Ток розвивати треба 🤯 25 поверх.. 📍Альтаїр. Що за діагноз?» ,- наголошується в публікації телеграм-каналу.

В коментарях кинулися обговорювати побачене. Один з користувачів мережі дізнався хлопця і розповів, що він руфер і давно таким займається.

"Головне, щоб в кінці за звичкою не зістрибнув з поперечини»,

"Недоумство і відвага?»,

"Так це руфер, він давно цим займається", - пишуть в мережі.

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