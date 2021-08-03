В Одеській області розгулялася негода і занурила в темряву майже два десятки населених пунктів

Про це повідомила 3 серпня прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, передає Politeka.net.

В результаті шквального вітру з учорашнього вечора жителі 18 населених пунктів залишилися без електрики.

«В результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 18 населених пункти», - сказано в повідомленні



У відомстві зазначили, що бригади обленерго ліквідують наслідки негоди.

У ДСНС додали, що всього по Україні знеструмлено 129 населених пунктів у шести областях (Сумській, Черкаській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській, Київській).



Зазначимо, що у вівторок 3 серпня синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів також попереджають про погодну небезпеку.

Знову може бути гроза і невеликий дощ, але в цілому зливи бути не повинно.

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