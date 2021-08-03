В Одесской области разгулялась непогода и погрузила во тьму почти два десятка населенных пунктов

Об этом сообщила 3 августа пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, передает Politeka.net.

В результате шквального ветра со вчерашнего вечера жители 18 населенных пунктов остались без электричества.

«В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 18 населенных пункта», — сказано в сообщении



В ведомстве отметили, что бригады облэнерго ликвидируют последствия непогоды.

В ГСЧС добавили, что всего по Украине обесточены 129 населенных пунктов в шести областях (Сумской, Черкасской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Киевской).



Отметим, что во вторник 3 августа синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей также предупреждают о погодной опасности.

Снова может быть гроза и небольшой дождь, но в целом ливня быть не должно.

Напомним, что в Одесской области объявлена штормовая опасность: "Не выходите на улицу"

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