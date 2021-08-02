Українська співачка Світлана Лобода після зривів концертів голосно анонсувала свій приїзд до Одеси

Виконавиця збирається виступити вже Цього місяця в Одеському нічному клубі Ibiza Beach Club. Концерт запланований на 14 серпня.

Заяву ексучасниця групи "ВІА гра" зробила на сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Моя рідна Україна! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. ... Як же ми чекаємо цю зустріч!!! А ви?» ,- повідомила Світлана Лобода.

За словами організаторів концерту, квитки на виступ Світлани Лободи вже майже розкупили. Найдешевший квиток коштує 1 300 гривень. Це місце біля барної стійки. Однак є місця і за 8 000 - 12 000 гривень.

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