Украинская певица Светлана Лобода после срывов концертов громко анонсировала свой приезд в Одессу

Исполнительница собирается выступить уже в этом месяце в одесском ночном клубе Ibiza Beach Club. Концерт запланирован на 14 августа.

Заявление эксучастница группы "ВИА гра" сделала на странице в Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Моя родная Украина! Я так соскучилась! Безумно рада анонсировать долгожданный концерт в Одессе, который состоится 14 августа в Ibiza Beach Club. ... Как же мы ждём эту встречу!!! А вы?»,- сообщила Светлана Лобода.

По словам организаторов концерта, билеты на выступление Светланы Лободы уже почти раскупили. Самый дешевый билет стоит 1 300 гривен. Это место возле барной стойки. Однако есть места и за 8 000 - 12 000 гривен.

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