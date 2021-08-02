Житель селища Котовського відправив свого сусіда в лікарню за те, що той зробив йому зауваження
Конфліктна ситуація сталася на на вулиці Академіка Сахарова. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу ГУНП Одеської області.
За словами поліцейських, 58-річний одесит попросив свого сусіда вимкнути музику, яку він врубав на весь двір у нічний час. Музика гриміла з автомобіля.
37-річний чоловік не тільки не пішов на компроміс, а накинувся з кулаками на свого сусіда.
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Агресор з жорстокістю бив потерпілого до тих пір, поки його не відтягнули перехожі. Люди викликали медиків і поліцію.
Потерпілого госпіталізували, у нього – черепно-мозкова травма і множинні забої тіла. А побив його злочинця відправили в поліцію, де оголосили йому про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.
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