Житель поселка Котовского отправил своего соседа в больницу за то, что тот сделал ему замечание

Конфликтная ситуация произошла на на улице Академика Сахарова. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП Одесской области.

По словам полицейских, 58-летний одессит попросил своего соседа выключить музыку, которую он врубил на весь двор в ночное время. Музыка гремела из автомобиля.

37-летний мужчина не только не пошел на компромисс, а набросился с кулаками на своего соседа.

Агрессор с жестокостью бил потерпевшего до тех пор, пока его не оттащили прохожие. Люди вызвали медиков и полицию.

Пострадавшего госпитализировали, у него – черепно-мозговая травма и множественные ушибы тела. А избившего его преступника отправили в полицию, где объявили ему о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

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