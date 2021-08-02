Синоптики розповіли одеситам про нестійку погоду на початку серпня
З початку тижня Одесу захопить атмосферний фронт з дощем і шквальним вітром, який згодом витіснить антициклон. А під кінець тижня в Одесі пануватиме циклон, який погіршить погоду.
У вівторок, 3 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північний, 9-14 м / с, вночі під час грози шквал 15-20 м / с. Температура вночі + 17 +22 °С, вдень повітря прогріється до + 32.
У середу 4 серпня, ранок і вечір в Одесі будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів. Спека трохи спаде. Температура повітря в денний час доби буде не вище +29 градусів. Вночі становитиме +17 + 22.
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У четвер і п'ятницю буде хмарно. Температура вночі становитиме + 22 +23 °С, вдень+26 + 32 градуси.
У суботу прогнозується дощ з грозою, але ненадовго. У неділю вже розпогодиться і ніщо не буде нагадувати про похмурий день.
Нагадаємо, що атмосферний фронт накриє Одещину: коли чекати дощі з градом і шквалами
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