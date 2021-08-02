Какая погода будет на этой неделе?

Синоптики рассказали одесситам о неустойчивой погоде в начале августа

С начала недели Одессу захватит атмосферный фронт с дождем и шквальным ветром, который впоследствии вытеснит антициклон. А под конец недели в Одессе будет господствовать циклон, который ухудшит погоду.

Во вторник, 3 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, ночью во время грозы шквал 15-20 метро в секунду. Температура ночью +17+22 °С, днем воздух прогреется до +32.

В среду 4 августа, утро и вечер в Одессе будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков. Жара немного спадет. Температура воздуха в дневное время суток будет не выше +29 градусов. Ночью составит +17+22.

В четверг и пятницу будет облачно. Температура ночью составит +22+23 °С, днем +26+32 градуса.

В субботу прогнозируется дождь с грозой, но ненадолго. В воскресенье уже распогодится и ничто не будет напоминать о пасмурном дне.

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