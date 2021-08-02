Туристи, які приїхали на відпочинок в Одесу, постраждали від деревопаду, точніше їх автомобіль
НП сталася в понеділок, 2 серпня на вулиці Пастора, що в самому центрі міста, пишуть місцеві
Там величезна гілка старого клена завалилася на автомобілі, які були припарковані біля дерева.
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Як розповіли власники однієї з машин, вони приїхали в Одесу на Відпочинок з дітьми і буквально за 10 хвилин до події вийшли з авто, щоб занести речі в квартиру.
Всього від деревопаду постраждали два легковики-Фольксваген і Міцубіші. У них розбито розбите лобове скло і пом'ятий дах.
Комунальники з "Міськзелентресту" вже прибули на місце, щоб розпиляти і прибрати уламки дерева і гілки.
Постраждалих серед людей немає.
Раніше ми повідомляли, на тлі безперервної спеки
в Одеській області очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах можливі град та шквали.
Синоптики попередили про погіршення погодних умов 2 серпня і оголосили штормове попередження по всьому Одеському регіону.
Зокрема, обіцяють короткочасні зливи, місцями грози, град і посилення швидкості вітру до 15-20 метрів в секунду.
Нагадаємо, що "нова стихія" загрожує Одещині: оголошено надзвичайний рівень небезпеки
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