В Одесі показали, як відпочиваючі перетворили відмінний пляж на сміттєзвалище
Кадри неподобства зроблені на Чкаловському пляжі на вихідних, відео розміщено в соцмережах, передає Politeka.net
У розпал курортного сезону в Одесу стікаються туристи з усіх куточків України. Люди їдуть, щоб відпочити біля моря, позасмагати на пляжі і скупатися в морській воді.
Однак багато після себе ще залишають купи сміття.
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На жаль, жодних заходів до порушників порядку на узбережжі не застосовують.
"Чкаловський пляж, скрізь сміття, бруд, куди дивиться влада не зрозуміло", - обурюється чоловік на відео.
У коментарях одесити відзначили, що керівництво Приморської адміністрації в курсі проблеми, але їх це не турбує. Також деякі користувачі мережі звернули увагу на відсутність сміттєвих баків.
"Та там взагалі, це не все зняли. Там в кущах цих одне сміття, сходи, все взагалі за * ранно. Ніхто нічого не прибирає, все тільки складується»,
"А урни ставити не пробували? Куди власне сміття кидати?»,
"Вбили в Одесі відмінний пляж»,
"Урни ставили ... крадуть, зрізають, ламають. Смітять люди. Приносять їжу, а уносітьмусор не хочуть ... почніть кожен з себе", - висловлюються в коментарях.
Нагадаємо, що на пляжах Одеси важко пройти до моря: кадри "комфортного" відпочинку показали в мережі
Ще Politeka писала, що в Одесі відпочиваючі закидали пляж сміттям: "ніяких заходів до порушників не застосовують"
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