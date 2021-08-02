В Одесі показали, як відпочиваючі перетворили відмінний пляж на сміттєзвалище

Кадри неподобства зроблені на Чкаловському пляжі на вихідних, відео розміщено в соцмережах, передає Politeka.net

У розпал курортного сезону в Одесу стікаються туристи з усіх куточків України. Люди їдуть, щоб відпочити біля моря, позасмагати на пляжі і скупатися в морській воді.

Однак багато після себе ще залишають купи сміття.

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На жаль, жодних заходів до порушників порядку на узбережжі не застосовують.

"Чкаловський пляж, скрізь сміття, бруд, куди дивиться влада не зрозуміло", - обурюється чоловік на відео.

У коментарях одесити відзначили, що керівництво Приморської адміністрації в курсі проблеми, але їх це не турбує. Також деякі користувачі мережі звернули увагу на відсутність сміттєвих баків.

"Та там взагалі, це не все зняли. Там в кущах цих одне сміття, сходи, все взагалі за * ранно. Ніхто нічого не прибирає, все тільки складується»,

"А урни ставити не пробували? Куди власне сміття кидати?»,

"Вбили в Одесі відмінний пляж»,

"Урни ставили ... крадуть, зрізають, ламають. Смітять люди. Приносять їжу, а уносітьмусор не хочуть ... почніть кожен з себе", - висловлюються в коментарях.

Нагадаємо, що на пляжах Одеси важко пройти до моря: кадри "комфортного" відпочинку показали в мережі

Ще Politeka писала, що в Одесі відпочиваючі закидали пляж сміттям: "ніяких заходів до порушників не застосовують"

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