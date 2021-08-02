В Одесі показали, як відпочиваючі перетворили відмінний пляж на сміттєзвалище

Кадри неподобства зроблені на Чкаловському пляжі на вихідних, відео розміщено в соцмережах, передає Politeka.net

У розпал курортного сезону в Одесу стікаються туристи з усіх куточків України. Люди їдуть, щоб відпочити біля моря, позасмагати на пляжі і скупатися в морській воді.

Однак багато після себе ще залишають купи сміття.

На жаль, жодних заходів до порушників порядку на узбережжі не застосовують.

"Чкаловський пляж, скрізь сміття, бруд, куди дивиться влада не зрозуміло", - обурюється чоловік на відео.

У коментарях одесити відзначили, що керівництво Приморської адміністрації в курсі проблеми, але їх це не турбує. Також деякі користувачі мережі звернули увагу на відсутність сміттєвих баків.

"Та там взагалі, це не все зняли. Там в кущах цих одне сміття, сходи, все взагалі за * ранно. Ніхто нічого не прибирає, все тільки складується»,

"А урни ставити не пробували? Куди власне сміття кидати?»,

"Вбили в Одесі відмінний пляж»,

"Урни ставили ... крадуть, зрізають, ламають. Смітять люди. Приносять їжу, а уносітьмусор не хочуть ... почніть кожен з себе", - висловлюються в коментарях.

Нагадаємо, що на пляжах Одеси важко пройти до моря: кадри "комфортного" відпочинку показали в мережі

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