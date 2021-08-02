В Одесі на селищі Котовського банкет завершився різаниною
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net
За словами очевидців, в одному з барів на вулиці Заболотного було святкове застілля, в результаті якого компанія молодих людей перепила і один з них схопився за ніж.
За непідтвердженою інформацією, брат сестри вдарив її хлопця в шию ножем.
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Потерпілий у важкому стані, його забрала швидка.
На місце прибула слідчо-оперативна група.
У той же час офіційної інформації від поліції поки немає.
Одесити активно коментують різанину.
«З кожним днем все частіше і частіше якась фігня відбувається. Деградація людей прогресує з величезною швидкістю»,
"Ну буде відповідати, сумно звичайно»,
"Останнім часом весь світ збожеволів»,
"Ніякої культури у людей»,
"Аж страшно стає", - пишуть в мережі.
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