на место прибыла полиция и скорая

В Одессе на поселке Котовского банкет завершился поножовщиной

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net

По словам очевидцев, в одном из баров на улице Заболотного было праздничное застолье, в результате которого компания молодых людей перепила и один из них схватился за нож.

По неподтвержденной информации, брат сестры ударил ее парня в шею ножом.

Пострадавший в тяжелом состоянии, его забрала скорая.

На место прибыла следственно-оперативная группа.

В тоже время официальной информации от полиции пока не имеется.

Одесситы активно комментируют поножовщину.

«С каждым днём все чаще и чаще какая-то фигня происходит. Деградация людей прогрессирует с огромной скоростью»,

«Ну будет отвечать, печально конечно»,

«В последнее время весь мир сошёл с ума»,

«Никакой культуры у людей»,

«Аж страшно становится», - пишут в сети.

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