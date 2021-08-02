В Одессе на поселке Котовского банкет завершился поножовщиной
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net
По словам очевидцев, в одном из баров на улице Заболотного было праздничное застолье, в результате которого компания молодых людей перепила и один из них схватился за нож.
По неподтвержденной информации, брат сестры ударил ее парня в шею ножом.
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Пострадавший в тяжелом состоянии, его забрала скорая.
На место прибыла следственно-оперативная группа.
В тоже время официальной информации от полиции пока не имеется.
Одесситы активно комментируют поножовщину.
«С каждым днём все чаще и чаще какая-то фигня происходит. Деградация людей прогрессирует с огромной скоростью»,
«Ну будет отвечать, печально конечно»,
«В последнее время весь мир сошёл с ума»,
«Никакой культуры у людей»,
«Аж страшно становится», - пишут в сети.
Напомним, что в Одессе неадекват взялся за нож и порезал людей на остановке: что известно
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