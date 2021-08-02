Одеські потяги прибувають із запізненням через складні погодні умови
Стихія розбушувалася на заході України.
В результаті негоди була обірвана залізнична контактна мережа, в дорозі затримується ряд пасажирських поїздів Одеського напрямку і не тільки. Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Зокрема затримуються:
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- №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин);
- №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);
- №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);
- №34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №50 Трускавець-Київ (затримка склала одну годину)
- №81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);
- №358 Рахів - Київ (затримка склала 50 хвилин).
"Укрзалізниця" приносить вибачення за тимчасові незручності і вживає всіх заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків негоди. Пасажирів закликають бути уважними і слухати оголошення на вокзалах.
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