Одеські потяги прибувають із запізненням через складні погодні умови

Стихія розбушувалася на заході України.

В результаті негоди була обірвана залізнична контактна мережа, в дорозі затримується ряд пасажирських поїздів Одеського напрямку і не тільки. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зокрема затримуються:

- №11 Львів-Одеса (затримка склала 2 години 20 хвилин);

- №25 Ужгород-Одеса (затримка склала 40 хвилин);

- №244 Рахів-Київ (затримка склала 2 години 50 хвилин);

- №44 Івано-Франківськ-Чернігів (затримка склала 2 години 50 хвилин);

- №8 Чернівці-Київ (затримка склала 2 години 40 хвилин);

- №34 Солотвино-Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);

- №50 Трускавець-Київ (затримка склала одну годину)

- №81 Ужгород-Київ (затримка склала 50 хвилин);

- №358 Рахів - Київ (затримка склала 50 хвилин).

"Укрзалізниця" приносить вибачення за тимчасові незручності і вживає всіх заходів для якнайшвидшої ліквідації наслідків негоди. Пасажирів закликають бути уважними і слухати оголошення на вокзалах.

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