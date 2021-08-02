Одесские поезда прибывают с опозданием по причине сложных погодных условий
Стихия разбушевалась на западе Украины.
В результате непогоды была оборвана железнодорожная контактная сеть, в пути задерживается ряд пассажирских поездов одесского направления и не только. Об этом сообщает "Укрзализныця".
В частности задерживаются:
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– №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);
– №25 Ужгород - Одесса (задержка составила 40 минут);
– №244 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
– №44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);
– №8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);
– №34 Солотвино - Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);
– №50 Трускавец - Киев (задержка составила один час)
– №81 Ужгород - Киев (задержка составила 50 минут);
– №358 Рахов - Киев (задержка составила 50 минут).
"Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды. Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления на вокзалах.
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