Одесские поезда прибывают с опозданием по причине сложных погодных условий

Стихия разбушевалась на западе Украины.

В результате непогоды была оборвана железнодорожная контактная сеть, в пути задерживается ряд пассажирских поездов одесского направления и не только. Об этом сообщает "Укрзализныця".

В частности задерживаются:

– №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);

– №25 Ужгород - Одесса (задержка составила 40 минут);

– №244 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);

– №44 Ивано-Франковск - Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);

– №8 Черновцы - Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);

– №34 Солотвино - Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);

– №50 Трускавец - Киев (задержка составила один час)

– №81 Ужгород - Киев (задержка составила 50 минут);

– №358 Рахов - Киев (задержка составила 50 минут).

"Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды. Пассажиров призывают быть внимательными и слушать объявления на вокзалах.

Напомним, что атмосферный фронт накроет Одесчину: когда ждать дожди с градом и шквалами

Еще Politeka писала, что стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"

Также Politeka сообщала, Одесса окажется в эпицентре антициклона: неутешительный прогноз от синоптиков