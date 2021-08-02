Пасажири маршрутки в Одесі покарали чоловіка за неадекватну поведінку під час поїздки в транспорті
Кадри самосуду зняли очевидці і виклали в Telegram-канал "Одеса INFO", передает Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)
Подія мала місце в неділю, 1 серпня в маршрутці №197.
Відзначається, що чоловік, як тільки зайшов в маршрутку, відразу почала вести себе дуже агресивно: він голосно лаявся в салоні і намагався зіпсувати майно транспорту.
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Пасажири не стали терпіти і спробували витягнути хама з маршрутки, але він став чинити опір, почав кусатися.
"Чоловік поводився агресивно з самої посадки в маршрутку, мало не розбив дзеркало!! Ось і пасажири його вирішили покарати і вивести з салону", - йдеться в публікації телеграм-каналу.
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