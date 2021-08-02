Пассажиры маршрутки в Одессе наказали мужчину за неадекватное поведение во время поездки в транспорте
Кадры самосуда засняли очевидцы и выложили в Telegram-канал "Одесса INFO", передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
Событие имело место в воскресенье, 1 августа в маршрутке №197.
Отмечается, что мужчина, как только зашел в маршрутку, сразу начала вести себя очень агрессивно: он громко ругался в салоне и пытался испортить имущество транспорта.
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Пассажиры не стали терпеть и попытались вытащить хама из маршрутки, но он стал оказывать сопротивление, принялся кусаться.
"Мужчина вел себя агрессивно с самой посадки в маршрутку, чуть не разбил зеркало!! Вот и пассажиры его решили наказать и вывести с салона", - говорится в публикации телеграм-канала.
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