Одеська поліція заявила про зникнення дівчинки з лікарні
Так, правоохоронці оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні і більше не поверталася. Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.
Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Прикмети зниклої: зріст 160-165 см, худорлявої статури, очі карі, довге темне волосся.
Була одягнена в сіру футболку і світлі шорти.
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Особливі прикмети: шрами на руках.
Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати зникла дівчинка, просять повідомити в Одеське районне управління поліції №2 за телефоном (04852) 779 43 92 або на спецлінію «102».
Раніше ми повідомляли, поліція вийшла на пошуки підлітка, який втік з лікарні на селищі Котовського.
Так, в розшук був оголошений 15-річний Дмитро Іванець.
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