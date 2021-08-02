Одеська поліція заявила про зникнення дівчинки з лікарні

Так, правоохоронці оголосили в розшук 15-річну Ліну Банову, яка 2 серпня пішла з місцевої лікарні і більше не поверталася. Відомо, що дівчинка-підліток проживає в місті Біляївка.



Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Прикмети зниклої: зріст 160-165 см, худорлявої статури, очі карі, довге темне волосся.

Була одягнена в сіру футболку і світлі шорти.

Особливі прикмети: шрами на руках.

Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати зникла дівчинка, просять повідомити в Одеське районне управління поліції №2 за телефоном (04852) 779 43 92 або на спецлінію «102».

Раніше ми повідомляли, поліція вийшла на пошуки підлітка, який втік з лікарні на селищі Котовського.

Так, в розшук був оголошений 15-річний Дмитро Іванець.

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