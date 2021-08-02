Одесская полиция заявила о пропаже девочки из больницы

Так, правоохранители объявили в розыск 15-летнюю Лину Банову, которая 2 августа ушла из местной больницы и больше не возвращалась. Известно, что девочка-подросток проживает в городе Беляевка.



Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Приметы пропавшей: рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза карие, длинные темные волосы.

Была одета в серую футболку и светлые шорты.

Особые приметы: шрамы на руках.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая девочка, просят сообщить в Одесское районное управление полиции №2 по телефону (04852) 779 43 92 или на спецлинию «102».

Ранее мы сообщали, полиция вышла на поиски подростка, который сбежал из больницы на поселке Котовского.

Так, в розыск был объявлен 15-летний Дмитрий Иванец.

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