В Одеській області очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах можливі град та шквали

Синоптики з Укргідрометцентру попередили про погіршення погодних умов 2 серпня і оголосили штормове попередження по всьому Одеському регіону, передає Politeka.net

Зокрема, обіцяють короткочасні зливи, місцями грози, град і посилення швидкості вітру до 15-20 метрів в секунду.

Така погода буде відповідати жовтому рівню небезпеки: становить загрозу для людей і транспорту.

Незважаючи на бурю температура повітря залишиться досить високою вдень + 30+ 35 градусів, вночі+ 19 + 24.

Одесу негода обійде стороною. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, правда ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до + 21 +23 °С, вдень градусник покаже + 33.

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