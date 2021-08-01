На Одещині спалахнула масштабна пожежа
Як передає Politeka.net, перші подробиці і кадри з місця опублікували на Facebook-сторінці ДСНС України в області (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За попередньою інформацією від рятувальників, вогонь охопив склади в селі Нерубайське.
"Гасіння пожежі ускладнюється у зв'язку з поривчастим вітром і в поширенні вогню всередині панелей. Зараз з вогнем борються 70 рятувальників!",- йдеться в повідомленні.

Станом на 11: 30 пожежу вдалося локалізувати на площі 10 тисяч квадратних метрів, а до гасіння приєдналися ще 14 рятувальників.

Раніше в Одеській області загорілася будівля з бібліотекою і медпунктом всередині.

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Коли рятувальники прибули на місце, то побачили, що горять книги на стелажах і меблі. Більше двох годин співробітники ДСНС боролися з пожежею.