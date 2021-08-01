Станом на 11: 30 пожежу вдалося локалізувати на площі 10 тисяч квадратних метрів, а до гасіння приєдналися ще 14 рятувальників.
Раніше в Одеській області загорілася будівля з бібліотекою і медпунктом всередині.
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Коли рятувальники прибули на місце, то побачили, що горять книги на стелажах і меблі. Більше двох годин співробітники ДСНС боролися з пожежею.
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