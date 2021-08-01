На Одещині спалахнула масштабна пожежа

Як передає Politeka.net , перші подробиці і кадри з місця опублікували на Facebook-сторінці ДСНС України в області (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За попередньою інформацією від рятувальників, вогонь охопив склади в селі Нерубайське.

"Гасіння пожежі ускладнюється у зв'язку з поривчастим вітром і в поширенні вогню всередині панелей. Зараз з вогнем борються 70 рятувальників!",- йдеться в повідомленні.

Станом на 11: 30 пожежу вдалося локалізувати на площі 10 тисяч квадратних метрів, а до гасіння приєдналися ще 14 рятувальників.