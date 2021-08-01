По состоянию на 11:30 пожар удалось локализировать на площади 10 тысяч квадратных метром, а к тушению присоединились еще 14 спасателей.
Ранее в Одесской области загорелось здание с библиотекой и медпунктом внутри.
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Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горят книги на стеллажах и мебель. Больше двух часов сотрудники ГСЧС боролись с пожаром.
Напомним, что автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы Киев-Одесса: видео ЧП
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