На Одесчине вспыхнул масштабный пожар

Как передает Politeka.net , первые подробности и кадры с места опубликовали на Facebook-страничке ГСЧС Украины в области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

По предварительной информации от спасателей, огонь охватил склады в селе Нерубайское.

Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и в распространении огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей!", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:30 пожар удалось локализировать на площади 10 тысяч квадратных метром, а к тушению присоединились еще 14 спасателей.