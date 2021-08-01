На Одесчине вспыхнул масштабный пожар
Как передает Politeka.net, первые подробности и кадры с места опубликовали на Facebook-страничке ГСЧС Украины в области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
По предварительной информации от спасателей, огонь охватил склады в селе Нерубайское.
Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и в распространении огня внутри панелей. Сейчас с огнем борются 70 спасателей!", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:30 пожар удалось локализировать на площади 10 тысяч квадратных метром, а к тушению присоединились еще 14 спасателей.

Ранее в Одесской области загорелось здание с библиотекой и медпунктом внутри.

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Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горят книги на стеллажах и мебель. Больше двух часов сотрудники ГСЧС боролись с пожаром.