Екологічне лихо сталося біля Одеси

З 29 липня екологи фіксують масовий мор риби в Хаджибейському Лимані. Сотні молодих особин товстолобика, білого амура, коропа і пеленгаса плавають догори черевом в районі селища Наті.

Про це повідомив еколог Владислав Балинський у себе в Фейсбук, і показав кадри екологічного лиха, передає Politeka.net.

Фахівець каже, що мор риби пов'язаний з цвітінням ціанобактерій внаслідок надмірної евтрофікації водойми.

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"Основним джерелом евтрофікації Хаджибейського лиману, як відомо, є стоки "станції біологічного очищення Північна", яка на балансі" Інфоксводоканалу", - заявляє еколог.

Не так давно ми повідомляли, що два пляжі в Одесі потрапили в чорний список. Фахівці не рекомендують там купатися через забруднене море.

Зокрема, в період з 19 по 26 липня було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та дев'ять проб на санітарно-хімічні показники.
Йдеться про пляжі Лузанівка і 10 станція Великого Фонтану.

Нагадаємо, що в Одесі виникла загроза прориву хаджибейської дамби: рівень води досяг критичного

Як повідомляла Politeka, відпочиваючим заборонили купатися в Одесі, названа причина: які пляжі загрожують здоров'ю

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