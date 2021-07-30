Екологічне лихо сталося біля Одеси
З 29 липня екологи фіксують масовий мор риби в Хаджибейському Лимані. Сотні молодих особин товстолобика, білого амура, коропа і пеленгаса плавають догори черевом в районі селища Наті.
Про це повідомив еколог Владислав Балинський у себе в
Фахівець каже, що мор риби пов'язаний з цвітінням ціанобактерій внаслідок надмірної евтрофікації водойми.
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"Основним джерелом евтрофікації Хаджибейського лиману, як відомо, є стоки "станції біологічного очищення Північна", яка на балансі" Інфоксводоканалу", - заявляє еколог.
Не так давно ми повідомляли, що два пляжі в Одесі потрапили в чорний список. Фахівці не рекомендують там купатися через забруднене море.
Зокрема, в період з 19 по 26 липня було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та дев'ять проб на санітарно-хімічні показники.
Йдеться про пляжі Лузанівка і 10 станція Великого Фонтану.
Нагадаємо, що в Одесі виникла загроза прориву хаджибейської дамби: рівень води досяг критичного
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